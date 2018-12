Lichaam uit water gehaald aan Groendreef Wouter Spillebeen

04 december 2018

17u18 0 Gent Een levenloos lichaam is dinsdagnamiddag uit het water gehaald aan de Groendreef in Gent. Het parket voert een onderzoek naar de omstandigheden waarin het slachtoffer om het leven kwam.

“Het is momenteel nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is”, zegt het parket Oost-Vlaanderen dat een wetsdokter en een afstappingsteam naar de Groendreef liet komen om het lichaam en de locatie te onderzoeken. “Alle pistes liggen momenteel nog open.”

Het lichaam is nog niet geïdentificeerd en werd tijdens de vaststellingen geborgen onder een rode tent op de oever. In de richting van het centrum is de Groendreef afgesloten vanaf de Abrikoosstraat.