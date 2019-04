LEZ: wat met De Lijn, Ivago, politie, brandweer en ziekenwagens? “Prioritaire voertuigen krijgen een uitzondering, de rest niet” Sabine Van Damme

19 april 2019

12u15 0 Gent De Lage Emissiezone zorgt voor bezorgde reacties bij voor- en tegenstanders. Want zelfs wie propere lucht wil en gelooft dat een LEZ daartoe bijdraagt in een stad als Gent, wil alvast niet dat de bussen en de vuilniswagens gebannen worden, laat staan de ziekenwagens. Voor hulpdiensten is er alvast geen probleem. Ivago zegt ook klaar te zijn. Bij De Lijn wordt nog gepuzzeld.

Vanaf 1 januari geldt in Gent-centrum de Lage Emissiezone. Dat wil zeggen dat vervuilende diesels niet meer in de zone binnen de stadsring R40 mogen rijden. Enkel wie Euronorm 5 of hoger heeft, mag er nog in. Wie Euronorm 4 heeft, mag er nog komen mits betaling. Ook voor marktkramers, foorkramers en andere ‘grote voertuigen’ zijn regels uitgewerkt.

Maar hoe zit dat dan voor de bussen van De Lijn, de vuilniswagens van Ivago en de oude combi’s van de politie? Worden die ook gebannen uit de stad? “Het Vlaamse regelgevende kader voorziet dat de LEZ wel een uitzondering kan voorzien voor zogenaamde ‘prioritaire voertuigen’ die zijn opgenomen in Artikel 37 van de Wegcode”, klinkt het op het kabinet van milieuschepen Tine Heyse. “Concreet wil dat dus zeggen dat er een vrijstelling van kracht is voor politievoertuigen die zijn uitgerust met één of meerdere blauwe knipperlichten en een speciaal geluidstoestel. Uiteraard vinden wij vanuit Stad Gent wel dat ook de politievoertuigen van de Gentse politie maximaal aan de LEZ-voorwaarden moeten voldoen, maar de kans bestaat dus dat er hier en daar nog een verouderde combi de LEZ binnenrijdt terwijl die niet aan de normen voldoet. Hetzelfde geldt overigens voor ziekenwagens en brandweerwagens. Elk voertuig met zwaailichten en sirene kan een vrijstelling krijgen, maar moet zich wel éénmalig registeren in de LEZ-databank.”

(Lees verder onder de foto)

“Anderzijds is het wel degelijk zo dat ook de bussen van De Lijn en de vrachtwagens van Ivago aan de normen moeten voldoen om toegang te verkrijgen tot de LEZ. Hiervoor is er geen uitzondering voorzien, de overheden moeten in deze dus ook het goede voorbeeld geven. Uiteraard zijn deze instanties al lang op de hoogte dat er een LEZ zit aan te komen in Gent en dat zij zich hier ook aan moeten aanpassen.”

Bussen van De Lijn en vrachtwagens van Ivago moeten aan de normen voldoen om toegang te verkrijgen tot de LEZ. Hiervoor is geen uitzondering voorzien, de overheden moeten in deze dus ook het goede voorbeeld geven

Bij Ivago maken ze zich alvast geen zorgen over de LEZ die er zit aan te komen. “Wij beschikken over 175 voertuigen”, zegt woordvoerder Koen Van Caimere. “65 daarvan rijden al op CNG, aardgas dus, en mogen dus de LEZ binnen. De omschakeling is volop bezig. We verwachten nog voor het einde van het jaar een levering van nog eens zeventien CNG-voertuigen. Tegen de start van de LEZ op 1 januari zullen wij nog een 10-tal ‘oude’ voertuigen hebben die Euronorm 4 hebben, en dus in principe in de LEZ mogen rijden tegen betaling, maar dat gaat om kleine voertuigen en een veegmachine. Die kunnen we inzetten buiten het centrum, en die worden op termijn ook vervangen. We hebben geen enkel voertuig dat niet binnen zal mogen.”

Nog aan het puzzelen

Bij De Lijn is dat een ander paar mouwen. “Wij zijn de puzzel nog aan het leggen, we zijn nog niet helemaal rond”, zegt woordvoerder Astrid Hulhoven. “We hebben een aantal bussen dat voldoet aan de normen, en een aantal niet. Er komen nog dit jaar 40 nieuwe bussen toe voor Oost-Vlaanderen. Als we slim herschikken, zullen we er waarschijnlijk wel geraken. Het ziet ernaar uit dat het zal lukken om voldoende ‘propere’ voertuigen te hebben om de lijnen binnen de Gentse stadsring te bedienen.”