Levensgevaarlijk kruispunt B401 krijgt onderdoorgang: goed nieuws voor fietsers! Minister Weyts investeert 3,2 miljoen euro om fietsers weg te houden van begin B401 Erik De Troyer

27 maart 2019

18u38 0 Gent Volgende week begint de bouw van de fietsonderdoorgang onder het kruispunt van de Sint-Lievenslaan en de B401. Daarmee verdwijnt één van de gevaarlijkste kruisingen voor fietsers en auto’s in de stad. De werken duren tot november en kunnen voor hinder zorgen op de stadsring.

Het is een berucht kruispunt bij zowel fietsers als automobilisten. Auto’s nemen er de afslag richting E40 en E17. Fietsers moeten er die auto’s kruisen om de andere kant van de fly-over te bereiken. Er is ook vaak onduidelijkheid over wie er op de plek nu precies voorrang heeft. Het juiste antwoord op die vraag is dat de auto’s voorrang hebben en dat fietsers moeten wachten tot de wagens voorbij zijn.

Onder B401

Om de gevaarlijke situatie op te lossen, komt er een fietspad onder de B401 langs het water van de Schelde. De onderdoorgang start net voorbij de Filips de Goedekaai, loopt vlak naast de Schelde onder het kruispunt door en sluit terug aan op de oprit naar de stadsring richting Dampoort. Dat fietspad zal in totaal 3,2 miljoen euro kosten. “We zorgen voor een verbeterde fietsverbinding op één van de drukste punten van de stad. De fietsers zullen geen autoverkeer meer moeten kruisen. Zo maken we fietsen van en naar school of werk vlotter en veiliger”, aldus Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

De werken die starten op 3 april kunnen hinder op de stadsring veroorzaken. Vooral tijdens de eerste week zal dat voelbaar zijn, omdat de aannemer dan een rijstrook en het fietspad inneemt. Dat zal gebeuren meteen na de ochtendspits. Daarna volgen tot 6 mei werken met relatief weinig hinder, gevolgd door periodes met meer hinder. De afrit aan de Sint-Lievenslaan wordt na 6 mei beperkt tot één rijstrook en automobilisten zullen er niet langer links af kunnen slaan richting het centrum van Gent. Zij worden omgeleid via de Brusselsepoortstraat.

Een positieve noot voor de automobilisten: na de werken komt er een extra rijstrook om de afslag richting snelweg te nemen van op de stadsring. Gent verlaten zou dus iets vlotter moeten lopen tegen november van dit jaar.

Gevaarlijk punt weggewerkt

Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) reageert alvast tevreden op de werken. “Alweer een gevaarlijk kruispunt dat veiliger wordt. Dat was op die plaats ook echt nodig want het was echt gevaarlijk. Binnenkort zetten we nog een belangrijke stap naar veiliger fietsverkeer want dan opent de fietstunnel aan de Dampoort. De opening is voorzien voor 25 april.”

Meer info over de werken op https://wegenenverkeer.be/werken/r40-fietsonderdoorgang-sint-lievenspoort-gent/.