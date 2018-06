Leve Batacratie zonder standpunten PARODIE TIJDENS GENTSE FEESTEN, ERNSTIG VOOR VERKIEZINGEN ERIK DE TROYER

30 juni 2018

02u40 0 Gent Met de Gentse Feesten voor de deur licht Cirq een tipje van de sluier. Onder de noemer 'Batacratie' zorgt Cirq voor amusement op de Feesten en voor bittere ernst op het stemformulier in oktober. "We vormen een kieslijst voor een partij zonder standpunten", verzekeren ze.

Bij Cirq zijn ze al jaren de meesters van de dubbelzinnigheid tijdens de Gentse Feesten. Bij hen weet je nooit wat echt en wat verzonnen is, maar ze vertellen alles met zo'n uitgestreken gezicht dat het net echt lijkt. "We beginnen een nieuwe politieke beweging: 'Batacratie'. We zullen een unieke partij zijn aangezien we geen standpunten hebben. Wij passen onze standpunten aan naar gelang wat onze achterban wil. Andere politieke partijen luisteren één keer om de zes jaar naar de mensen. Wij doen dat voortdurend. Eindelijk zullen de Gentenaars échte inspraak krijgen. We geloven ook niet in enkelvoudig stemrecht. Bij ons krijg je meerdere stemmen afhankelijk van geslacht, leeftijd, woonplaats,... Waarom zou een Drongenaar mee mogen beslissen over het centrum van Gent?"





Partijcongres

Batacratie heeft bijna alles wat een echte partij ook heeft: een woordvoerder, een lijst, en een 10-daags partijcongres in de Willem de Beersteeg tijdens de Gentse Feesten. Batacratie heeft zelfs een jongerenafdeling, namelijk in roze camouflagetrainingspakken gehulde tieners die bijna te verwarren vallen met Russische hooligans. Wat Batacratie niet heeft, is een programma of een ideologie. "Als we in de gemeenteraad geraken, zullen we geen vaste standpunten innemen. Over elk punt apart mag de achterban zijn zegje doen en wij passen ons stemgedrag aan hun beslissing aan", legt Xavier Cloet uit.





Drie zetels

"Tijdens de Gentse Feesten zullen we tien dagen lang illustreren hoe we de macht terug willen geven aan de burger", zegt projectleider Michel Vuijlsteke. "We laten de burgers op de Gentse Feesten rechtstreeks mee beslissen. In de eerste plaats staan we natuurlijk garant voor leute, amusement en vertier. Maar het is ook een experiment dat moet aantonen dat ons systeem werkt", stelt Vuijlsteke.





Ondanks het hoog parodiegehalte verzekert Cirq dat er ook écht een lijst zal komen voor de verkiezingen van 14 oktober. "Men zal écht voor ons kunnen kiezen. In september moet die lijst er zijn. We moeten nog handtekeningen verzamelen of één ex-gemeenteraadslid in onze rangen opnemen. We gaan toch maar voor de handtekeningen", lacht Cloet. "We hebben het nagevraagd en drie of meer zetels in de gemeenteraad zijn haalbaar."





Met welke andere partij we in zee gaan? "Met geen enkele. Dat is zo'n typisch voorbeeld van oude politieke cultuur waar we van af willen."