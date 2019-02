Leren reanimeren op het ritme van K3 Sabine Van Damme

20 februari 2019

13u07 0 Gent Alle lagereschoolkinderen van De Wijze Eik in de Casierlaan in Mariakerke hebben een basiscursus EHBO gekregen. Ook de 7-jarigen van het eerste leerjaar. “Hoe vroeger ze leren om te helpen, hoe groter de kans dat ze het ook effectief gaan doen”, zegt de directie. EHBO Vlaanderen zorgde voor een aangepaste cursus, op muziek van K3.

“Met EHBO Vlaanderen geven we quasi continu lessen in scholen”, vertelt Luc Van de Velde. “Meestal aan kinderen vanaf 8 jaar. Aan de kleinsten leren we de basistechnieken, oudere kinderen en tieners leren we zelfs met AED-toestellen werken.”

“Bij ons op school sponsort het oudercomité activiteiten”, zeggen de directeurs Miguel Plets en Martine Waeytens. “Eén van de ouders stelde voor om reanimatietechnieken aan te leren. We hebben het nu geprobeerd op de Casierlaan, en dat bleek een enorm succes. Alle leerlingen van alle leeftijden waren echt geïnteresseerd. Daarom organiseren we volgend jaar dezelfde cursus in de vestiging in de Eeklostraat ook.”

‘10.000 Luchtballonnen’

EHBO Vlaanderen bracht 50 poppen mee waarop alle kinderen konden oefenen. Zo moest er dus niet eindeloos gewacht worden om dan 5 minuten te proberen. Elk kind heeft minstens een half uur zelf hartmassage gegeven. “Op de tonen van K3. ‘10.000 Luchtballonnen’ kennen ze allemaal, en heeft het perfecte ritme voor een hartmassage. Net als het nummer ‘Stayin’ Alive’ van Bee Gees, dat we bij de oudere doelgroep gebruiken”, aldus Van de Velde.

De kinderen leerden onder meer om altijd eerst zichzelf in veiligheid te brengen, ze leerden het noodnummer 112 bellen, en wat ze dan moeten zeggen, en ze leerden dus ook de basistechnieken van reanimatie en beademing. Nadien kregen ze ook allemaal een attest mee naar huis.