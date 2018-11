Leraar riskeert cel voor jarenlange bedreigingen en partnergeweld: “Een universitair of een poetsvrouw. Wie gaan ze geloven?” Sam Ooghe

22 november 2018

15u39 0 Gent Een vijftiger, die voltijds als leraar werkt, riskeert voor de Gentse correctionele rechtbank een effectieve gevangenisstraf van één jaar voor bedreigingen en partnergeweld tegen zijn toenmalige echtgenote. “Een universitair of een poetsvrouw. Wie zullen de mensen geloven?”, stelde hij keer op keer.

Het slachtoffer stond donderdag in tranen de rechter te woord. “Ik had een ontsteking aan mijn hoofdhuid. Bij een van zijn woede-uitbarstingen trok hij mij op die plek bij mijn haar, en hij sleurde me naar buiten. Hij had zelfs plukken haar mee.” Het is maar een van de hallucinante getuigenissen van de vrouw. Nu al is er sprake van 4.000 euro aan fysieke en psychische schade.

Tweede vechtscheiding

De vrouw leerde de beklaagde kennen in 2012. Toen was de man nog betrokken in een vechtscheiding, met zijn eerste vrouw. Volgens de advocate van het slachtoffer ging hij ook die vrouw te lijf, zowel fysiek als verbaal. “Mijn cliënte heeft nooit oren gehad naar het relaas van de ex van haar echtgenoot”, sprak de advocate van de burgerlijke partij donderdagmorgen. “Maar het bleek de waarheid. Mevrouw hoopt dat zij de laatste in de rij is. Want de beklaagde gaat in elke relatie een stapje verder.”

Volgens een deskundige was de vrouw meer dan vier maanden arbeidsongeschikt na een zoveelste afranseling. Haar echtgenoot zou haar ook tegen een kast geduwd hebben, en gedreigd: “Als ik mijn vorige vrouw vermoord had, dan had ik de hele vechtscheiding niet moeten doormaken. Wie mij volgende keer verraadt, weet wat haar te wachten staat”. Wanneer de vrouw insinueerde dat ze iets aan de buitenwereld zou vertellen, zei de man steevast: “Een poetsvrouw of een universitair geschoold persoon: wie zullen de mensen geloven?”

Weerspannig

Toen de politie langs kwam, werd de man uitzinnig en greep hij naar schroevendraaiers. Hij bleef zich weerspannig gedragen, en de inspecteurs moesten hem tegen de grond werken. Het parket vordert voor alle feiten samen één jaar effectief. “Ook omdat de man geen greintje schuldinzicht betoont.”

De beklaagde, een leraar, stelt dat hij zich vooral verdedigd heeft tegen zijn vrouw, en dat zijn echtgenote de verwondingen opliep omdat hij haar wegduwde. Er wordt ook getwijfeld aan het deskundigenverslag. Al geeft de raadsman van de beklaagde ook toe dat zijn cliënt “niet altijd de fraaiste dingen geroepen heeft naar zijn echtgenote”. Dat de man onrechtstreeks doodsbedreigingen geuit zou hebben, wordt ontkend. “Wij vragen daarvoor de vrijspraak, op grond van twijfel.” Voor slagen en verwondingen wil de verdediging de gunst van de opschorting.

De rechter moet nu bepalen wat wel en niet bewezen is. Hij neemt daarvoor de tijd tot midden december.