Leraar KO, maar "pure zelfverdediging" MAN RISKEERT TIEN MAANDEN NA VECHTPARTIJ OP OUDERCONTACT JURGEN EECKHOUT

26 juni 2018

02u53 0 Gent Een 20-jarige uit Kalken riskeert tien maanden en 600 euro boete na een vechtpartij tijdens het oudercontact op de VIP-school. Amateurbokser Onur I. sloeg een leerkracht KO, zijn broertje sloeg zijn klastitularis. "Zelfverdediging", stelde I.

Moederziel alleen, enkel gesteund door hun advocaten, stonden twee leerkrachten van de voormalige VIP-school, nu 'Het Spectrum' weer oog in oog met de agressievelingen die eind oktober vorig jaar het oudercontact op stelten zetten. "Dit heb ik mijn carrière van 18 jaar nog nooit meegemaakt", vertelt het slachtoffer dat buiten westen geslagen werd. "Ik geef met hart en ziel les. Ik kreeg een welgemikte vuistslag en herinner me enkel wat gebeurde toen ik wakker werd."





Gsm

Onur I. en zijn vriend Ali A. zakten samen met Onurs broertje (nu 17, red.) af naar het oudercontact van die laatste. Omdat er na geweldfeiten geen huis meer mee te houden was, wilde de school hem schorsen. Tijdens het oudercontact liep A. plots met de gsm van de klastitularis naar buiten. "Dief", riep de leerkracht. Collega's snelden te hulp en hij kon zijn toestel weer bemachtigen. Daarop volgde een slag van de minderjarige broer.





Er ontstond duw - en trekwerk aan de schoolpoort, waarbij een andere leerkracht tegen de grond ging. Daarna spurtte Onur I. de straat over, achternagezeten door de leerkracht met 18 jaar ervaring. Met een rake vuistslag ging ook hij neer. I. werd twee straten verder opgepakt.





Begeleiding

"Ik hoop op een rechtvaardige straf en wil excuses. Ik heb psychologische begeleiding nodig gehad. Ondertussen heb ik alles wel kunnen plaatsen, maar ik wil dit nooit meer meemaken", stelde de ervaren leerkracht gisteren. Dat de school zich geen burgerlijke partij stelde en de leerkrachten er dus alleen voor staan, zit de man heel hoog. "Het is heel jammer."





Onur I. vond de slag terecht. "Het was wettige zelfverdediging. U trok aan mijn kap. Als ik de slag niet had gegeven, dan had u er mij een gegeven", richtte hij zich tot zijn slachtoffer. "Ik heb dan een goeie slag gegeven met de volle vuist. We zijn naar buiten gelopen omdat we dachten dat ze ons zouden slaan." De man is alvast geen doetje, want hij werd vorig jaar nog veroordeeld tot een werkstraf nadat hij had ingebroken in de Benedictuspoort om er examenvragen te stelen.





Te weinig aandacht

Zijn vriend Ali A. riskeert zes maanden cel en 600 euro voor de diefstal van de gsm. Volgens zijn advocaat had hij geen intentie om te stelen. "Ik nam die gsm weg omdat die klastitularis te weinig aandacht had voor ons. Het was nochtans belangrijk, want het ging over de toekomst van Onurs broer."





Uitspraak op 18 juli. De minderjarige broer moet zich op 11 september voor de jeugdrechter verantwoorden.