Leraar (44) uit Oostkamp maakt furore als kerstman in Egypte MM

15u10

Bron: Eigen redactie 18 Mathias Mariën Koen Hallaert als kerstman op de luchthaven Gent Opvallend nieuws vanuit Egypte: een leraar uit Oostkamp is er dezer dagen niet uit het nieuws weg te denken. Koen Hallaert (44) speelt er kerstman en brengt er de volledige vakantie door met zijn familie. “Ik werd als een held ontvangen op de luchthaven. De Egyptenaren zijn door het dolle heen”, glundert Koen vanuit Egypte.

Foto’s, selfies, roepende kinderen en volwassenen … De aankomst van Koen Hallaert (44) leek zaterdagmiddag op die van een filmster. Bekend is de leraar uit Oostkamp nochtans niet. Althans, niet in onze regionen. In Egypte, meer bepaald in de vakantiebestemming Marsa Alam aan de Rode Zee, wordt Koen op handen gedragen.

Mathias Mariën Koen Hallaert wordt in Egypte op handen gedragen

Vanuit België zet hij zich al jarenlang in om het toerisme in de streek te doen herleven. In 2014 kreeg hij daarvoor zelfs de titel van ‘ereburger’ van het stadje Marsa Alam. De afgelopen vier jaar ging de leraar naar Egypte om er ter plaatse kerstman te spelen. Dit jaar pakte hij het nog grootser aan. De man stapte verkleed als kerstman het vliegtuig op in Zaventem en waande zich bij aankomst dus een echte filmster. Daarbij kreeg hij de hulp van Brussels Airlines en Sunweb. “Het is ongelofelijk. Nooit gedacht dat deze stunt zoveel teweeg zou brengen”, zegt Koen vanuit Egypte.

Mathias Mariën Koen Hallaert stapte verkleed als kerstman van het vliegtuig

Santa Run

Het gezin van Koen organiseerde al tal van activiteiten om de populariteit terug op te krikken. Deze kerstvakantie staat er nog heel wat op de planning. Er staan de komende dagen nog tal van leuke kerstactiviteiten op het programma. “Vandaag is er nog een Santa Run en een minidisco. Met de overgang naar het nieuwe jaar staat ook nog een eindejaarsrun op het menu. Je ziet: de kerstman heeft het druk”, besluit Koen met de glimlach.

Mathias Mariën Koen Hallaert verkleed als kerstman op het strand