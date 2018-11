Lepelrestaurant van sterrenchef komt binnen in Gault&Millau Wouter Spillebeen

05 november 2018

17u28 0 Gent Een opvallende nieuwkomer in de Gault&Millau is San van de Zuid-Koreaan Sang-Hoon Degeimbre. Hij was in 2016 nog Chef van het Jaar volgens de restaurantgids.

Een restaurant waar elk gerecht in een kom wordt geserveerd en met een lepel gegeten wordt, dat is San van chef-kok Sang-Hoon Degeimbre. Met zijn restaurant L’Air du Temps in Éghezée benoemde Gault&Millau de Zuid-Koreaanse kok in 2016 nog tot Chef van het Jaar en scoorde hij twee Michelinsterren. In oktober 2017 opende hij de derde vestiging van het eigenzinnige San in de Brabantdam in Gent. Het restaurant krijgt nu ook als nieuwkomer 13 punten van Gault&Millau en komt zo op de lijst van de beste Gentse restaurants, volgens de restaurantgids.