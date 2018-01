Leopoldskazerne breekt open 52,5 MILJOEN VOOR KANTOREN, WONINGEN, CRÈCHE, HOTEL EN PARK SABINE VAN DAMME

26 januari 2018

02u46 0 Gent Tegen 2021 zal de Leopoldskazerne er helemaal anders uitzien. De provincie laat de muren van het mysterieuze gebouw - letterlijk - openbreken. Niet alleen de provinciale diensten zullen er gevestigd worden, er komen ook woningen, appartementen, een park en terrassen, een crèche en zelfs een hotel. De muur langs de Charles de Kerchovelaan verdwijnt.

De Leopoldskazerne is zo'n gebouw in de stad dat iedereen kent, maar waarvan weinig Gentenaars weten hoe de binnenkant eruit ziet. Dat moet binnenkort veranderen. De kazerne is al een tijdlang eigendom van de provincie. Het is geen beschermd gebouw, maar merkwaardig erfgoed. "We vonden het heel belangrijk het gebouw open te breken, toegankelijk te maken voor de Gentenaars, maar wel met respect voor de eigenheid van het gebouw", zegt gedeputeerde Hilde Bruggeman. "We hebben het project toegewezen aan het consortium 'THV Leopold'. Rekening houdend met de vergunningen die nog moeten worden aangevraagd, hopen we dat de werken begin 2019 kunnen starten, om in 2021 klaar te zijn."





Het project zal 52,5 miljoen euro kosten, met daarin al 3 jaar onderhoudskosten voor het nieuwe provinciehuis begrepen. Heel veel geld, vindt de oppositie, zeker omdat het bestuursniveau 'provincie' wordt afgebouwd. Maar dat pareert Bruggeman. "Met dit project wordt de kazerne herbestemd voor de toekomst. En het ontwerp is heel flexibel opgevat. In een driehoek langs de Charles de Kerchovelaan komen de provinciale administratieve diensten en de provincieraad zelf. Maar dat gaat over kantoren en vergaderlokalen. Die kunnen door iedereen gebruikt worden mocht de provincie echt verdwijnen. De rest van de kazerne wordt gewoon een meerwaarde voor de omgeving. Dat is dus goed besteed geld."





In de kazerne komen 9 huizen, een 80-tal appartementen en een hotel. In die buurt is immers geen enkel hotel te vinden. De binnenplaats wordt een buurttuin met terrassen. Het Hoger Instituut voor Schone Kunsten (HISK) kan er blijven zitten. De huidige gebruikers verhuizen, maar er is voor iedereen een oplossing. "We geven de kazerne dus een moderne invulling met respect voor de eigenheid en de sfeer van de site, en voor de erfgoedwaarde."





CO2-neutraal

Het provinciehuis komt op de hoek van de Charles de Kerchovelaan. Subtiele architectuur met groen getint staal en glas ter hoogte van de bestaande gebouwen en een nieuwbouw aan de Kunstlaan, creëren een kantooromgeving volgens de modernste noden. Liefst 70% van de nodige energie wordt ter plaatse en op een duurzame manier opgewekt. De provincie koopt de resterende energie al jaren 100% groen aan, wat betekent dat het provinciehuis CO2-neutraal wordt. Eens de bouwaanvraag wordt ingediend, komen er infovergaderingen voor de buurt.