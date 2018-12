Leopold II ziet vierde keer rood: vandalen blijven buste besmeuren Wouter Spillebeen en Jeroen Desmecht

09 december 2018

17u30 0 Gent Voor de vierde keer sinds eind oktober is de buste van koning Leopold II in het Koning Albertpark met rode verf besmeurd.

Eind oktober was de hele buste ineens met rode verf bedklad. De tekst eronder was met een rode spuitbus doorstreept. Net schoongemaakt, hing het twee weken later alweer vol verf. Nog eens twee weken later sloegen de vandalen opnieuw toe en dit weekend kleurt Leopold II weer helemaal rood.

Pleiten voor duiding

Het debat rond het standbeeld draait rond het bewind van Leopold II in Belgisch-Congo. “Dat roept vandaag vragen op, niet in het minst om de brutale, misdadige aanpak van de lokale bevolking en de onmenselijke uitbuiting ervan”, staat te lezen op een bord dat duiding moet geven bij het standbeeld. De vandalen vinden klaarblijkelijk dat het standbeeld beter volledig uit het straatbeeld zou verdwijnen.

Toch blijft het stadsbestuur voor een goede duiding van de buste pleiten. “Als het standbeeld verdwijnt, vrees ik dat de gruwelijke daden helemaal uit het collectief geheugen gaan verdwijnen”, verklaarde schepen van facilitair beleid en patrimonium Martine De Regge (sp.a) eerder. De politie en de stadsdiensten zien ook geen oplossing in camerabewaking.