Lenig als een kat door straten en parken PARKOURCLUB BEWEEGT ZICH VOORT VIA TRAPPEN EN MUREN YANNICK DE SPIEGELEIR

06 april 2018

02u37 0 Gent Vergeet voetbal of wielrennen, parkour is de nieuwe hype. Met parkourclub 'Flow De Gand' doen Wouter De Mol (25) en Niels Van Santen (26) je rennen, klimmen en klauteren door parken en straten. "We staan versteld tot wat ons lichaam in staat is."

Als een volleerde kat springen Wouter en Niels schijnbaar moeiteloos enkele meters verder om perfect gebalanceerd te landen op een muurtje. Tien jaar geleden kwamen beide vrienden in contact met de avontuurlijke sport via filmpjes op YouTube. "Bij parkour probeer je je zo efficiënt mogelijk van punt A naar punt B te bewegen door gebruik te maken van wat je op je weg vindt: van muren of trappen tot fietsenstallingen", verduidelijkt Wouter. "In het park of op straat: je kan overal aan de slag."





Lage drempel

Na jaren van oefenen, beslisten de twintigers om een eerste parkourclub op te richten in Gent. Flow De Gand telt intussen al een veertigtal leden. "We houden de drempel bewust laag voor wie nog maar pas de neus aan het venster steekt en parkour wil uitproberen. Plaatsen als het Citadelpark of de omgeving van het Van Eyck-zwembad lenen zich perfect om je eerst stappen te zetten in de sport. Zolang er maar muurtjes en trappen in de buurt zijn. We halen bewust geen halsbrekende toeren uit met grote niveauverschillen. Binnen de parkourgemeenschap is het een ongeschreven wet om jezelf of je omgeving niet in gevaar te brengen door onnodige risico's te nemen", benadrukt Niels.





Ook met de blessurelast valt het allemaal best mee. "Bij elke sport loop je het risico om een blessure op te lopen, maar ik heb ook heel wat jaren gevoetbald. Daarmee ben ik uiteindelijk gestopt omdat het een contactsport is en ik voortdurend last had van kwaaltjes. Dat is bij parkour veel minder het geval", zegt Wouter.





Buiten

"We vinden het in dat opzicht ook belangrijk dat alles buiten plaatsvindt. Her en der ontstond er een trend om parkour binnen te laten plaatsvinden in turnzalen, maar de sport hoort buiten beoefend te worden. Valmatten creëren overmoed. Wie dan toch de stap naar buiten zet, riskeert zijn technische vaardigheid te overschatten."





Voor Wouter en Niels is parkour een manier van leven. "Tien jaar geleden had ik nooit geloofd tot wat mijn lichaam nu in staat is. Je verlegt voortdurend je grenzen. Bovendien geeft het nog altijd een kick als je na een sprong van enkele meters feilloos kan landen op een reling van enkele centimeters breed. Daarvoor doen we het."





Wie zelf eens wil proeven van de avontuurlijke sport, kan voor meer informatie contact opnemen met de parkourclub via flowdegand@gmail.com of surfen naar de Facebookpagina 'Flow De Gand'.