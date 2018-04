Lekte politie-inspecteur info aan zware jongens? 26 april 2018

02u52 0 Gent Een inspecteur van de Gentse politie staat terecht omdat hij onrechtmatig info bekeken en verspreid zou hebben in zijn functie. Hij stond bekend om zijn goed werk in de Brugse Poort.

Beklaagde E. (42) was jaren een gewaardeerde inspecteur bij de Dienst Maatschappelijke Zorg binnen de politie van Gent. Hij werkte er in het Bureau Integratie en hield zich bezig met de problemen binnen de Brugse Poort, waar hij zelf ook opgroeide: "Ik ken daar iedereen, en iedereen kent mij er", vertelde hij gisteren tijdens het proces. Maar de banden waren té nauw, vindt het parket.





De bal ging aan het rollen door een banaal geval van schriftvervalsing. E. zette op een huurcontract ook de handtekening van zijn partner. Het onderzoek breidde zich uit, en onderzoekers ontdekten aan de hand van gsm-captaties dat de inspecteur niet altijd binnen Gent bleef tijdens zijn diensturen. En vooral: E. werd ervan verdacht de vrijheid en macht binnen zijn functie te misbruiken. Hij keek pv's van familieleden in en zou info gelekt hebben aan kennissen, waaronder zware jongens. Op een bepaald moment werd E. gebeld door Y. Z., een kennis die amper twee maanden geleden veroordeeld werd omdat hij opzettelijk een fietser wilde aanrijden met zijn wagen. E. keek zijn pv in, en belde Y. Z. even later terug. Sluitend bewijs voor lekken is er niet, "maar allicht gaf de beklaagde info door", volgens het parket. De procureur vordert 10 maanden cel met uitstel.





"Ik ging tijdens mijn uren buiten Gent", verdedigde E. zich. "Maar dat is logisch. De problemen binnen de allochtone gemeenschap strekken zich uit over Vlaanderen. Ik heb nooit politie-info gelekt. Ik was vrij, kreeg van de korpschef een carte blanche, en heb het vertrouwen nooit geschonden." E. wordt beschreven als een nuttige politieman met veel contacten, die ook info kon aanleveren bij de Terrorismecel van de federale politie. "Maar dat doet er nu niet toe: er was nauwelijks controle", besloot de rechtbank. "En macht moet gecontroleerd worden. U kreeg té veel vrijheid."





(OSG)