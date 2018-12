Lek in appartement Woningent zorgt al drie maanden voor overlast Didier Verbaere

24 december 2018

13u53 0 Gent Een lek in een appartement van Woningent aan de Opgeëistenlaan 380 in Gent zorgt al meer dan drie maanden voor overlast. Het wegstromende water sijpelt er aan een tempo van één emmer per uur de gangen op. Maar zorgt nu ook via het plafond voor onveilige situaties aan de verlichtingselementen. Bewoonster Rosita De Visschere is de toestanden beu.

“Meer dan drie maanden geleden kaartten we het probleem reeds aan bij de diensten van Woningent. Er werd hier al eens een deel van de vloer opengebroken. Maar meer is er nog niet gedaan om het probleem op te lossen”, zucht Rosita die al 21 jaar in het appartement woont. Ze was er één van de eerste huurders en heeft eigenlijk nog nooit problemen gehad. “Maar nu blijft dit maar aanslepen. Telkens ik iemand bel of mail bij Woningent, zijn ze telkens niet op de hoogte. Het is om moedeloos van te worden”, zegt Rosita.

Het lek situeert zich ergens op de zesde verdieping van het zeven etages hoge gebouw. Water vloeit er weg en zoekt zich een weg naar beneden via de leidingbuis van de brandhydrant. Op elke etage tussen de zesde en eerste verdieping vangen bewoners het water met emmertjes op en is het dweilen met de kraan open.

“In sommige appartementen loopt het water ook onder de deur binnen. En het wordt ook gevaarlijk want het water loopt nu ook al via de elektriciteitsleidingen naar beneden. Er waren al verschillende kortsluitingen”, zegt Rosita. Woningent stuurde ondertussen reeds een technische ploeg naar het gebouw. Die legden een deel van de vloer open op de zesde verdieping en maakten een bypass met leidingen. Maar het probleem is nog steeds niet opgelost. “Het is jammer dat dit niet sneller opgelost raakt. Ondanks onze vele klachten”, besluit Rosita. Bij Woningent was omwille van de feestdagen niemand bereikbaar voor commentaar.