Leie-zwemmers aan Graslei nemen groot risico 08 mei 2018

02u48 0

Een ludieke studentenstreek zou je het kunnen noemen. Aan de Graslei plonsden drie jongeren onder de bakkende zon in de Leie. En hoe leuk dat ook lijkt, het is vooral dom en risicovol. Niet alleen is zwemmen in de Gentse binnenwateren verboden, en kan je er een boete van minstens 60 euro voor krijgen, het is ook gevaarlijk. De Graslei is nauwelijks een meter diep, bovendien ligt de bodem bezaaid met fietswrakken en andere rommel. Ook varen er heel wat toeristenbootjes, en die kunnen niet zomaar stoppen. Over de waterkwaliteit is weinig bekend, maar de categorie 'zwemwater' is alvast te hoog gegrepen. (VDS)