Leerlingen Sint-Paulus organiseren thema-avond ‘in hoeverre kan de economie de natuur redden’ Yannick De Spiegeleir

12 februari 2019

19u55 0 Gent In de Sint-Paulusschool vindt morgen woensdag een infoavond plaats over hoe economie de natuur kan redden. Leerlingen van het vierde jaar werkten zelf een programma uit voor de thema-avond.

‘Low Impact Man’ Steven Vromman brengt op basis van zijn zaalshows zijn visie over wat de gevolgen kunnen zijn voor het milieu van ons huidig gedrag en hoe we door een gedragsverandering ook voor een tegengestelde beweging kunnen zorgen.

De miniondernemers van Proteco stellen hun minionderneming voor en leggen uit hoe de consumenten vandaag door een ander koopgedrag mee kunnen helpen om de natuur beter te beschermen.

Tine Heyse, Gentse Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Wonen, geeft op het einde een antwoord op de hoofdvraag van het onderzoek.

De verschillende onderdelen worden aan elkaar gepraat door een leerlinge van het vijfde jaar uit de richting economie.

De infoavond start om 19 uur op de school in de Patijntjestraat 45 en is gratis voor alle leerlingen. Andere bezoekers betalen 5 Euro. Inschrijven is mogelijk via https://spg.tikiti.be/. Tickets zijn ook te koop op de secretariaten van alle campussen van Sint-Paulus Gent.