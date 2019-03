Leerlingen Sint-Lieven Kolegem nemen schoolstraten in gebruik Yannick De Spiegeleir

18 maart 2019

14u17 0

In Mariakerke hebben twee afdelingen van basisschool Sint-Lieven Kolegem deze ochtend een schoolstraat geopend. Zowel de Nieuwkolegemlaan (ingang lagere school) als de Ernest Vanhaevermaetestraat (ingang kleuterschool) worden voortaan voor een halfuur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer tijdens het begin en einde van de schooldag. “Auto’s, moto’s of bromfietsen mogen dan de straat niet meer in. Bewoners die in het afgesloten deel wonen, kunnen uiteraard nog de straat uitrijden. Om het gebeuren op te luisteren, speelden de kleutertjes een toneel waarin de werking van de schoolstraat werd gedemonstreerd. De opening werd bijgewoond door schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). “Het is een goede zaak dat Sint-Lieven Kolegem kiest voor schoolstraten aan haar twee vestigingen in Mariakerke. Proficiat aan de ouders en leerkrachten die hier mee hun schouders onder zetten.”