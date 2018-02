Leerlingen Sint-Bavo arriveren op school per helikopter 02 februari 2018

02u50 0 Gent Het is eens iets anders dan met de fiets naar school komen of door je ouders afgezet worden met de auto. Gisteren landden Sint-Bavoleerlingen Margo De Baets en Nicholas Van Autrève met een helikopter van het Belgische leger op hun school.

De stunt kaderde in de 'Poppy Flight', een initiatief van de nationale luchtmacht om de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in de kijker te zetten. Sint-Bavo was één van de 11 scholen in ons land die geselecteerd werd voor het project.





Alle leerlingen, leerkrachten en het personeel van de school stonden de fortuinlijke scholieren op te wachten in de tuin van Sint-Bavo.





Muzikale ondersteuning

Anna Ghazinoer, de vaste doedelzakspeelster van de school, zorgde samen met twee medeleerlingen voor de muzikale ondersteuning. Defensie greep het uitzonderlijke evenement aan om de scholieren warm te maken voor een studie en carrière bij het Belgisch Leger.





(YDS)