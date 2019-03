Leerlingen Provinciale scholen moeten niet meer de bus op om te sporten Erik De Troyer

11 maart 2019

17u01 0

Aan de Henleykaai is vandaag een nieuwe sporthal van de provincie in gebruik genomen. Die zal gebruikt worden door de vier Provinciale scholen uit de buurt (PHIS, PHTI, de Middenschool en het PCVO). “Tevoren hadden we een voltijds busverbinding nodig om al onze leerlingen naar Drongen te brengen om te sporten. Een hele besparing”, zegt eerste gedeputeerde Kurt Moens.

De sporthal zal voor meer gebruikt worden dan enkel turnlessen. Ook basketbalclub Jeugd Gentson zal er matchen spelen. Er zijn uitschuifbare tribunes voor de supporters en het veld kan met netten in stukken verdeeld worden.

“In het bijna-energieneutrale gebouw zijn ook 18 klaslokalen voorzien. Die moeten tegen september klaar zijn. Die lokalen vervangen de oude noodklassen en zullen ook nieuwe leervormen mogelijk maken zoals competentiegericht leren, klas-overschrijdend groepswerk en individuele begeleiding. Er zijn ook extra computerklassen en een terras voorzien”, aldus Kurt Moens. “De komende maanden wordt ook de omgeving rondom de sporthal nog aangelegd.”

De sporthal kostte in totaal meer dan 3,5 miljoen euro.