Leerlingen nemen even Albert Heijn over Erik De Troyer

21 maart 2019

De Albert Heijn onder de Ghelamco-arena werd vandaag even ingepalmd door basisschool De Sterre-Spits. Naar aanleiding van de Vlajo Talentenstage kregen de 11- tot 12-jarigen elk een job in de supermarkt toegewezen. Helpen aan de kassa, rekken en koelkasten vullen, helpen in de bakkerij of de slagerij of zelfs de manager van de winkel bijstaan als assistent. Het kon allemaal.

“Elk jaar laten we één school toe om eens te helpen. Wie weet krijgen ze hier de smaak te pakken en komen ze later bij ons werken. Goede managers zoekt Albert Heijn altijd”, zegt winkelmanager Steven Vanpoucke.

Er was ook een moment om vragen te stellen aan het personeel en zo de grote geheimen van de supermarktketen te ontfutselen. Wat de kinderen vooral bezig hield bleek al snel. Hoeveel verdient een manager nu precies? En hoe komt het dat donuts zo lekker smaken? Op geen van beide vragen kwam helaas een echt bevredigend antwoord.