Leerlingen met mondmaskers eisen propere lucht 31 maart 2018

03u20 0

Aan verschillende schoolpoorten werd gisteren actie gevoerd voor schone lucht. Het initiatief kwam er na het grootschalig onderzoek van Greenpeace waaruit bleek dat de luchtkwaliteit rond scholen in steden vaak ronduit slecht is. Bij VBS De Krekel in Sint-Amandsberg haalden ouders en kinderen mondmaskertjes en spandoeken boven. Ook aan de school Blaisantnest ter hoogte van de Blaisantvest kwamen ouders op straat. "We zijn al jaren vragende partij voor een zone 30 aan de schoolpoort, maar ondanks beloftes van schepen Watteeuw gebeurt er niks." Filip Watteeuw (Groen) : "Ik heb de ouders in januari op de hoogte gebracht dat dynamische borden zijn besteld om de zone 30 aan te geven. Ze worden vermoedelijk eind mei geleverd." (YDS)