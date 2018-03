Leerlingen 'maatschappelijke veiligheid' wonen schietoefening met mortieren bij 27 maart 2018

Zo'n 120 leerlingen van het Gentse Sint-Vincentius Instituut bezochten gisteren het Bataljon Artillerie in Brasschaat. De scholieren uit de studierichting 'maatschappelijke veiligheid' woonden een schietoefening met mortieren bij.





"Wij leiden jongeren op voor een job in de veiligheidssector. In dat kader proberen we regelmatig eens te gaan kijken op een mogelijke latere werkplek, om te ervaren hoe het daar aan toe gaat. In het verleden bezochten we al de politie en de brandweer, maar ook het leger komt dus aan de beurt", vertelt leerkracht Efien Ledure van Sint-Vincentius. "We kenden iemand die in Brasschaat bij het artilleriebataljon werkt en van het één kwam het ander."





Defensie deed er alles aan om de Gentse gasten in de watten te leggen. De leerlingen werden zelfs opgehaald door bussen van het leger. Op het militaire domein zelf mochten ze onder andere een schietoefening met mortieren bijwonen, iets wat voor gewone burgers niet alledaags is. "We gingen graag in op de vraag van de school om hen te ontvangen, want zo kunnen we hopelijk een paar jongeren warm maken voor een carrière bij Defensie", zegt legeradjudant Claude Verbraeken.





"Enkele leerlingen nemen die optie nu zeker in overweging, want de meesten waren onder de indruk van het bezoek", besluit Efien Ledure. "We werden uitstekend ontvangen in Brasschaat."





(KDC)