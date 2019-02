Leerlingen De Wonderfluit krijgen bezoek van Gentse Red Flames Yannick De Spiegeleir

05 februari 2019

21u03 0 Gent De leerlingen van leefgroep Vivaldi in Muzische leerThuis De Wonderfluit in Sint-Amandsberg kregen deze week sportief bezoek over de vloer. KAA Gent speelsters en Red Flames Amber Maximus en Silke Vanwynsberghe waren er te gast.

De kinderen van de leefgroep werkten een eigen project uit rond voetbal. Al snel werd gedacht aan een bezoek van KAA Gent, maar de kleuters kregen niet Nana Asare of Alexander Sorloth op bezoek. De verrassing kwam van KAA Gent Ladies Amber en Silke die, tussen twee intensieve trainingen door, ruimschoots de tijd namen om met de geïnteresseerde kleuters in gesprek te gaan over het meisjesvoetbal.