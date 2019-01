Leerkrachten Sint-Lievenscollege halen slag thuis: school blijft op huidige locatie Yannick De Spiegeleir

14 januari 2019

11u07 0 Gent Het protest van leerkrachten en ouders van het Sint-Lievenscollege tegen de verhuis van hun school naar de Ham heeft resultaat opgeleverd. Deze ochtend deelde de directie aan de leerkrachten mee dat SLC op haar huidige locatie blijft. “Wie op de huidige locatie wil blijven lesgeven, kan dat”, bevestigt het schoolbestuur.

De voorbije weken was fel protest ontstaan tegen de plannen van het schoolbestuur om het Sint-Lievenscollege over vier jaar te verhuizen naar de gebouwen van Eandis aan de Ham samen met het Sint-Lievenscollege Business en het HTISA uit de Holstraat. Donderdag was er zelfs een grote protestactie gepland tijdens de lesuren.

Door die gezamenlijke operatie konden de scholen samen aanspraak maken op 52 miljoen euro van de Vlaamse Gemeenschap, die financiële ondersteuning biedt aan scholen met zware infrastructuurproblemen.

“Met dergelijke problemen kampen HTISA en Sint-Lievens Business wel, maar niet het Sint-Lievenscollege Humaniora”, stipt leerkracht Luc Deraedt aan. “Integendeel: wij kregen de voorbije jaren ongeveer 3 miljoen euro voor allerhande renovatie- en moderniseringswerkzaamheden: het dak, de speelplaats, de keuken, de lerarenkamer, een nieuw sanitair blok, nieuwe ramen met dubbel glas enz. Zo kunnen onze gebouwen weer een hele tijd mee.

De leerkrachten halen nu dus hun slag thuis. “Er is een protocol ondertekend door het schoolbestuur waarin we tegemoet komen aan onze eisen en dat we dus mogen blijven op onze site. We beschouwen dit als een overwinning en schorten meteen alle acties op en dus ook de aangekondigde betoging op donderdag.”

Tomas Wallaert, projectleider van het nieuwe overkoepelende schoolbestuur, bevestigt het nieuws. “We vonden het belangrijk om de spanning te ontmijnen die ontstaan was. In het protocol staat te lezen dat het niet om een gedwongen verhuis gaat en dat het personeel actief betrokken wordt bij de operatie.” Het protocol geldt wel enkel voor het Sint-Lievenscollege Humaniora. De verhuis van Sint-Lievens Business en HTISA gaan nog steeds door zoals gepland.