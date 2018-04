Leefstraten 'light' bannen geklaag GEEN PARKEERPLAATS INGENOMEN, STIL OM 22 UUR ÉN OPGERUIMD ERIK DE TROYER

30 april 2018

02u29 0 Gent De leefstraten zijn terug, wel een pak minder ingrijpend dan de laatste editie van twee jaar geleden. "De nadruk ligt op mensen verbinden. Dat kan alleen als niemand redenen tot klagen heeft", zegt schepen Resul Tapmaz (sp.a).

Met de Meibloemstraat en de Kozijntjesstraat openden zaterdag de eerste van pakweg 17 leefstraten voor dit jaar. Het concept is nog grotendeels hetzelfde als twee jaar geleden. Er wordt gras op de rijweg gelegd, straatmeubilair geplaatst en dat geeft de omwonenden de kans om wat dichter bij mekaar te leven. Toch zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd.





"Zoals je kan zien is alles wat kleinschaliger", legt schepen Resul Tapmaz (sp.a) uit. "We zorgen er voor dat er geen parkeerplaatsen meer worden ingenomen. Dat was altijd een punt van discussie tussen voor- en tegenstanders. De nadruk ligt nu veel minder op mobiliteit en veel meer op het samenbrengen van de buurt. Dat is een belangrijke nieuwe invalshoek. De enige kans om iedereen blij te maken met een leefstraat is door zo weinig mogelijk redenen te geven om te klagen."





In de Meibloemstraat leven ervaringsdeskundigen als het aankomt op leefstraten organiseren. "De parkeerplaatsen waren inderdaad steeds een discussiepunt. De wijk was verdeeld in zowat driekwart voorstanders en een kwart tegenstanders. Nu we geen parkeerplaatsen meer innemen, merken we dat de tegenstanders positiever staan tegenover de leefstraat", zegt initiatiefnemer Marc Weyts.





"Vroeger kenden we mekaar hier niet. We zegden wel eens 'hallo' op straat maar daar bleef het bij. Sinds de leefstraat kennen we mekaar veel beter. Er zijn zelfs mensen die nooit naar hier komen, maar die wel voorstander zijn. Zo krijgen we bij de start van elke leefstraat een pakket met wijn en chips van een bejaarde man uit de buurt. Dat is toch prachtig."





Kinderen dumpen

Elke leefstraat heeft ook een eigen reglement. "Hier in de Meibloemstraat moet alles stil zijn om 22 uur en alle afval moet ook opgeruimd worden. Verder mogen de kinderen niet voetballen omdat dat meteen heel het terrein inpalmt. We hebben ook geen zin om de hele dag 'champetter' te spelen. Verder moeten ouders bij hun kinderen blijven. Die regel kwam er omdat hier af en toe kinderen werden gedropt om te spelen waarna de ouders naar huis gingen. Dat is niet de bedoeling", stelt Weyts.





Er is een kans dat mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) zijn eerste leefstraat-ervaring opdoet. "De minister is mijn jonge broertje", lacht Marc. "We hopen hem naar hier te krijgen zodat hij ziet wat een leefstraat kan betekenen."