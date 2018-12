Ledebergse parken krijgen serieuze upgrade Sabine Van Damme

03 december 2018

11u31 0 Gent De Ledebergse parken De Vijvers en Adolphe Papeleupark worden een stuk aantrekkelijker gemaakt voor de buurt. De werken daarvoor starten op 8 januari, en zullen een jaar duren. Het park De Vijvers wordt één geheel met de tuin van het woonzorgcentrum, bij het Adolphe Papeleupark wordt zelfs een stukje van de Frans De Coninckstraat ingelijfd. In één beweging wordt ook de groenstrook langs de Van Ooteghemstraat vernieuwd.

“De Vijvers en het Adolf Papeleupark zijn twee parken in het dichtbevolkte Ledeberg die volgend jaar een hele make-over zullen krijgen, en hierdoor veel aantrekkelijker zullen worden voor de buurt”, zegt groenschepen Rudy Coddens. Het park De Vijvers langs de Brusselsesteenweg is bijna 5 hectare groot, maar wordt nu veel te weinig gebruikt. Om te beginnen komen er meer en bredere toegangen. Zo wordt het terrein van de Afdeling Wegen en Verkeer op de hoek van de De Naeyerdreef en de Walstraat ingelijfd bij het park, als brede toegang. De De Naeyerdreef zelf krijgt een nieuwe verharding, wat wandelen en fietsen een stuk aangenamer moet maken. Ook aan de Edmond Van Hoorebekestraat komt een toegang.

De tuin van woonzorgcentrum De Vijvers wordt één geheel met het park. Een nieuwe boomgaard zal de overgangszone vormen. Er komen in totaal 3 speelterreinen. Aan het WZC komen een speeltuintje voor kindjes tot 3 jaar, een petanqueterrein en verhoogde borders om te tuinieren. In het park zelf komt een speeltuin voor grotere kinderen, en het bos krijgt avontuurlijke uitdagingen. Aan de hoek Walstraat – De Nayerdreef komt nog een speelterrein, een verhard sportveld en een hondentoilet. Door de gehele site zullen wandelpaden komen, met zitbanken en picknicktafels. De vijver in het park wordt in ere hersteld, met houten vlonders langs de oevers, en zitbanken. Het eilandje blijft ontoegankelijk, behalve dan voor de KSJ, die zijn lokalen in het poortgebouw langs de De Naeyerdreef heeft. Dat is de enige toegang tot het eiland.

He Adolf Papeleupark wordt gelijktijdig met Park De Vijvers aangepakt. Er komt een dichte wand van struiken en bomen als buffer tussen het park en de spoorweg. Een deeltje van de Frans De Coninckstraat wordt opgebroken en vervangen door parkzone. Voor kinderen van 0 tot 12 komt er een speelzone met zandheuvels en boomstammen. Ook in dit park komen aangename wandelpaden met zitbanken. En ook hier krijgt de vijver een centrale plek. Er komt zelfs ruimte voor een stukje moeras, waar als snel kikkers en salamanders te bewonderen zullen zijn. Verder blijft het landschappelijk karakter van het park, met bomen op heuvels, bewaard.

Er gaat een infovergadering door over de heraanleg van de parken op dinsdag 18 december, doorlopend van 16 tot 20 uur, in de cafetaria van het WoonZorgcentrum De Vijvers, Walstraat 1. Iedereen is welkom.