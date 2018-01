Ledeberg vergadert over pendelbus 02u41 0

Ledeberg roert zich, en gaat vol voor een pendelbus op de route van de afgeschafte tramlijn 4. Honderden mensen voelen zich van de wereld afgesloten nu hun openbaar vervoer is weggevallen, maar De Lijn houdt voorlopig het been stijf, er komt géén pendelbus. De inwoners zijn het daar niet mee eens en vergaderen vanavond over de acties die zullen gevoerd worden. Handtekeningen voor een petitie worden al volop verzameld. Wat nog kan en zal gebeuren wordt vanavond, maandag 8 januari, toegelicht in Lokaal Dienstencentrum De Knoop om aan de Hundelgemsesteenweg 125, vanaf 20 uur. Het buurtcomité 'Ledeberg: ook stad?' zoekt zoveel mogelijk mensen die actief willen deelnemen. (VDS)