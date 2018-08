Ledeberg heeft eigen strop in geel en rood 07 augustus 2018

De Ledebergse Feesten zijn aan hun 24ste editie toe, en om alvast klaar te zijn voor het feestjaar in 2019 lieten ze hun eigen strop maken. De Gilde van de Stroppendragers ging akkoord, en zorgde voor de productie ervan. De Ledebergse strop ziet er exact hetzelfde uit als de Gentse strop, alleen de kleuren verschillen. In plaats van het traditionele wit en zwart voor Gentenaars, of wit en blauw voor Buffalo's, is de Ledebergse strop rood en geel gekleurd.





Het hebbeding zal te koop zijn voor 5 euro aan de Feesttent op de Ledebergse Feesten. Die lopen dit jaar van 24 tot en met 27 augustus, met als een van de hoogtepunten de 95ste lichtstoet op zaterdagavond.





(VDS)