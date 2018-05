Ledborden waarschuwen toeristen voor knips 17 mei 2018

De stad Gent heeft aan drie knips ledborden gezet die toeristen moeten waarschuwen dat ze er een boete riskeren. Het is de voorbije maanden gebleken dat nog heel wat automobilisten niet doorhebben dat de knips verboden terrein zijn. Daarom staat de boodschap er nu in het Frans en het Engels in koeien van letters. Of de boodschap bij Franstaligen helemaal duidelijk is valt te vrezen. De boodschap 'sans permis' betekent in het Frans namelijk niet alleen 'zonder vergunning' maar ook 'zonder rijbewijs'. "We kijken of we de boodschap kunnen aanpassen", aldus schepen Filip Watteeuw (Groen). (EDG)