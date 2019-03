Laurentplein wordt eerste zes jaar niet geopend zoals de Reep, maar het kan later wel Erik De Troyer

15 maart 2019

12u03 1 Gent Het François Laurentplein zal deze legislatuur niet meer aangepakt worden. Dat wil zeggen dat het wat wanordelijke plein ten vroegste in 2025 een nieuwe inrichting krijgt. Er wordt al luidop nagedacht over een openlegging van het plein zoals eerder ook gebeurde met de Reep. “Maar er is nog niks beslist”, zegt schepen van openbare werken Filip Watteeuw (Groen).

Gemeenteraadslid Christiaan Van Bignoot (Open Vld) wou wel eens weten wat de plannen waren met het plein. “Sinds jaren varen de bootjes onder de gewelven van het François Laurentplein, dat is een leuk en aangenaam iets. Het plein zelf is niet groot, maar wel belangrijk voor mensen die in de buurt wonen én voor ondernemers. Een heraanleg is duidelijk hoognodig. Het is ook de thuis voor het Luisterplein tijdens de Gentse Feesten. Wil de stad samenzitten met al die partijen om hun wensen te bespreken?”, vroeg Van Bignoot.

Schepen Filip Watteeuw maakte meteen duidelijk dat er niet snel iets zal veranderen aan het plein. “Als we realistisch zijn, dan weten we dat dit niet meer in deze legislatuur zal gebeuren. Dergelijke werken hebben meer tijd nodig, zeker omdat er veel betrokken partijen zijn. Stadsdiensten, de stadsbouwmeester, de Vlaamse Waterweg en Farys zouden daar eerst over moeten nadenken. Ik kan er dus ook geen termijn opplakken.”

Er komt een brug tussen de Krook en het Laurentplein. Daardoor kunnen fiets- en wandelroutes op het plein komen liggen. Ook daar moeten we rekening mee houden Schepen Filip Watteeuw

“Het gaat er hem over wat je wil behouden”, stelde Watteeuw. “Die gewelven zijn interessant. Anderzijds kan je niet zeggen dat het Laurentplein zoals het er nu bij ligt, een interessant plein is. Het is geen plek waar je naartoe gaat zoals dat wel het geval is bij de opengelegde Reep. Dus moeten we daar een oplossing vinden. Er zijn nog geen concrete ontwerpen, maar er waren in het verleden wel een aantal denkpistes. Er is op die plek wel een en ander mogelijk. We zouden één van de twee gewelven kunnen openen waardoor we open water zouden hebben van Portus Ganda tot aan de Krook. Daardoor houden we het gewelf én leggen we de waterverbinding. Dat zou een meerwaarde betekenen. Maar we kunnen net zo goede de piste volgen om het Laurentplein niet open te leggen of net helemaal open te leggen.”

Aangenamer

“Er komt ook een brug tussen de Krook en het Laurentplein. Daardoor kan het plein meer op fiets- en wandelroutes komen te liggen. Ook daar moeten we rekening mee houden. Als we er iets doen, moeten we vooral zorgen dat de kwaliteit beter wordt, dat het een aangenamer plein wordt.”

Bij Sandra Van Renterghem (N-VA) en Johan Deckmyn (Vlaams Belang) bestaat de vrees dat de heraanleg ook een groot verlies aan parkeerplaatsen zal betekenen voor de buurt. “We kunnen deze discussie niet beperken tot wel of geen parkeerplaats”, reageert Watteeuw. “We zoeken naar meer kwaliteit voor dat plein, voor bewoners, bezoekers en weggebruikers.”