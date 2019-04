Laura (26) brengt bedrijven en artiesten met beperking samen: “Samenwerking van onschatbare waarde” Drongense achter ‘KunstBaan’ genomineerd voor Gentrepreneur Awards Sam Ooghe

05 april 2019

17u01 0 Gent Bedrijfskunst van onschatbare waarde: dat is het einddoel van elk project van KunstBaan, de vzw van de Drongense Laura Van Wingen (26). Ze brengt bedrijven samen met artiesten met een verstandelijke beperking, die op de werkvloer kunstwerken maken. “De kunst is waardevol - maar het is de samenwerking tussen personeel en de artiesten die van onschatbare waarde is.” Laura valt met haar project mogelijk in de prijzen.

Kunst, de sociale sector én de bedrijfswereld in één groot project: dat KunstBaan vzw een unieke vereniging is, is wel duidelijk. Hoe ontstaat zo’n initiatief? “Na mijn opleiding tot kunstwetenschapper aan de Universiteit van Gent ging ik als vrijwilliger ervaring opdoen in kunstateliers voor volwassenen met een verstandelijke beperking”, legt Laura uit. “Voor mij een plek waar mijn twee passies samenkomen: creativiteit, en samenwerking met deze doelgroep. Ik zocht naar een manier om - door middel van kunst - deze mensen een platform te geven in de leefwereld van een publiek dat verder reikt dan de sociale sector.”

En die leefwereld, die vond ze op de werkvloer van geëngageerde bedrijven. “Kunst is een belangrijk onderdeel van een aangename, geïnspireerde werkvloer”, zegt Laura. “Alleen ontbreekt vaak een verhaal waardoor mensen zich verbonden voelen met de kunst. Dat, in combinatie met de wil van bedrijven om sociaal hun steentje bij te dragen, leidde tot KunstBaan.”

Sociale voldoening en trots

KunstBaan maakt samen met volwassenen met een verstandelijke beperking ‘bedrijfskunst’ op de werkvloer van een onderneming. “Onze slogan is: ‘bedrijfskunst van onschatbare waarde’”, aldus Laura. “De kunst die gemaakt wordt waardevol - maar het is vooral de samenwerking tussen personeel en de artiesten die van onschatbare waarde is.”

Een win-win, niet alleen voor het personeel en de bedrijven, maar ook voor de artiesten. “Tijdens de projecten maken ze kennis met de bedrijfswereld”, zegt Laura. “Ze kunnen zich artistiek ontplooien in recycling art met bijzondere bedrijfsmaterialen die elders niet voorhanden zijn. En last but not least: ze ervaren sociale voldoening en trots door de interactie met de andere deelnemers en de personeelsleden die vol lof zijn over hun artistieke prestaties.”

Duurzame Duizendpoot

Laura werd met haar project genomineerd als ‘Duurzame Duizendpoot’ voor de Gentrepreneur Awards. “Het is mijn tante die me ingeschreven heeft - ik had zelf geen idee. Maar ik ben erg trots op de nominatie. Een duurzame samenleving, waarin elk individu een plaats verdient, is absoluut waar ik met KunstBaan een stukje aan wil bijdragen.”

Stemmen voor Laura kan via deze link. Bedrijven die interesse hebben in een samenwerking met KunstBaan kunnen contact opnemen via de website.

Op de foto’s: het eerste project van KunstBaan bij staalbedrijf Victor Buyck Steel Construction. “Daarin kwam onze ‘slijpschijvenwolk’ tot leven", zegt Laura. “Een kunstwerk opgebouwd uit afgedankte slijpschijven die stuk voor stuk werden beschilderd door medewerkers van Victor Buyck en nadien door het KunstBaan-team werden samengebracht in een ‘flippo-constructie’ in groot formaat. Het symboliseert een sterk en samenhangend team waarin elke schakel noodzakelijk is, want als je 1 slijpschijf weghaalt, valt het geheel uiteen. Aan dit project werkten vijf deelnemers met een verstandelijke beperking mee.”