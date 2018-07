Languit in strandstoel met zicht op stad 25 juli 2018

Waar?

Gaston: rooftop-bar en restaurant, Hurstweg 8 in Gent.





Wanneer?

Nog tot en met 31 augustus. De bar is open van dinsdag tot en met vrijdag, van 12 uur tot middernacht, op zaterdag van 18 uur tot middernacht en op zondag van 12 uur tot 18 uur.





Waarom naar daar?

"De ligging op het dak van een oude katoenfabriek en het uitzicht zijn uniek", zegt zaakvoerder Sebastiaan Tips. "Om helemaal in zomerse Provençaalse sferen te komen, kan je je vrienden uitnodigen op een partijtje petanque met een heerlijk glaasje rosé of cocktail in de hand. Liever lui dan moe? Leg je languit in een van onze zeteltjes op het hoogste strand van het land. En we gaan er prat op dat we de lekkerste zelfgemaakte garnaalkroketten hebben."





Gratis toegang?

Ja.





Prijzen?

Prijs van een pint: 2,50 euro, Bel Pils van het vat. Nieuw bij Gaston: de nieuwe Vedett Session IPA voor 3,5 euro. Vanaf 7 euro heb je een cocktail.





Info: www.gaston-gent.be (DJG)