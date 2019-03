Langste fietsstraat van Gent is een feit Erik De Troyer

27 maart 2019

19u00 0

Vandaag werd ook het tweede deel van de Coupure Links in gebruik genomen als fietsstraat. “Daardoor is dit nu de langste fietsstraat van de stad met zowat 1,3 kilometer lengte. Het is niet de langste van ons land aangezien er in Bonheiden een is van vier kilometer maar in de stad is dat natuurlijk moeilijk haalbaar”, aldus schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen).

In een fietsstraat mogen automobilisten fietsers niet inhalen. De snelheid is er – zoals in de rest van de binnenstad – beperkt tot 30km/u. “Om iedereen daar aan te herinneren zullen we infoborden zetten aan het begin van de fietsstraat. We merken dat de meeste automobilisten toch stilaan weten aan welke regels men zich hier moet houden.”