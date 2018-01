Langemunt afgesloten 19 januari 2018

02u45 0

Door het uitzonderlijke weer werd ook de Langemunt een tijdlang afgesloten. Het zinken dak van een van de brillenwinkel Pearle was redelijk toegetakeld door de wind. Volgens de Gentse politie bestond de kans dat de dakplaat naar beneden zou komen en op voetgangers zou belanden. Daarom sloot de politie de winkelstraat in de voormiddag volledig af, tot de brandweer de plaats opnieuw vastgemaakt had. Niemand raakte gewond. (OSG)