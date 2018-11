Lange file op stadsring R40 nadat cement uit vrachtwagen lekte Wouter Spillebeen Sam Ooghe

15 november 2018

15u10 0 Gent Op de stadsring R40 ter hoogte van de Kortrijksesteenweg in Gent moest de brandweer donderdagmiddag cement opruimen die op de rijbaan gelekt was.

Over een afstand van ongeveer honderd meter tussen de Kortrijksesteenweg en het Citadelpark op de stadsring was een grote hoeveelheid cement gelekt uit een vrachtwagen, in de richting van het Strop. De brandweer sloot de R40 af en ging aan de slag om het goedje te verwijderen. Al het verkeer moest tussen 14 uur en 14.30 uur de R40 verlaten ter hoogte van de Kortrijksesteenweg. Daardoor ontstond een lange file van voor de Bijloke. Zodra de rijbaan opgeruimd was, werd alles weer vrijgegeven en loste de file vrij vlot op.