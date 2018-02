Lange file op E17 na botsing vrachtwagens 27 februari 2018

02u51 0

Op de E17 ontstond gisteren rond 10.15 uur een lange file ter hoogte van Zwijnaarde nadat twee vrachtwagens er een kop-staartaanrijding hadden. Twee van de drie rijstroken in de richting van Kortrijk waren versperd. De twee chauffeurs kwamen er met de schrik van af. Chauffeurs moesten aanschuiven vanaf Ledeberg. Er werd een omleiding voorzien. Een uur later was de takeling afgelopen. (WSG)