Landbouwers: “Verkoop van landbouwgrond aan Fernand Huts was ‘staatssteun’” Wouter Spillebeen

11 december 2018

14u29 0 Gent De Gentse rechtbank buigt zich over de zaak rond de verkoop van 450 hectare landbouwgrond van het Gentse OCMW aan de NV Bijloke van havenbaron Fernand Huts. Landbouwers willen de verkoop nietig laten verklaren omdat de aankoopprijs van 17,5 miljoen volgens hen veel te laag was en omdat ze zelf niet de kans kregen om een deel van de grond te kopen. “Het OCMW heeft de grond als één lot verkocht en geen enkele boer kan dat zomaar betalen.” Nu vraagt het OCMW van hen een schadevergoeding.

Volgens advocaat Nic Reynaert die het belang van de landbouwers vertegenwoordigt, is de lage verkoopprijs een illegale vorm van staatssteun. “De grond is in realiteit 22 miljoen euro waard, dus er is een reële staatssteun van 5 miljoen”, pleitte hij in de rechtbank. Zodra hij een staatssteun van meer dan 200.000 euro kan bewijzen, wordt de verkoop automatisch nietig verklaard. De Lokerse biologische landbouwers Pieter Van Poucke en Annelies Marchand namen het initiatief om de rechtszaak aan te spannen. “Die grond moet dienen om ons te voeden. Het is frustrerend dat die nu gebruikt wordt als belegging”, zegt Van Poucke.

Steun van organisaties

Van Poucke en Marchand wilden graag vijf hectare van de verkochte grond aankopen, maar dat ging niet omdat het OCMW de grond als één lot verkocht. “Enkel groot kapitaal kon deelnemen aan de verkoop”, sprak Reynaert in de rechtbank. “Van Poucke is buitengesloten, heeft verlies geleden en is gehinderd in zijn ondernemerschap. Iedereen moet kunnen deelnemen aan een openbare verkoop, maar dat was hier niet mogelijk. De verkoop gebeurde ook via een gesloten omslag, dus volgens ons zijn de beginselen van een openbare verkoop ook geschonden.”

De landbouwers kregen dinsdagochtend de steun van verschillende landbouworganisaties en mensenrechtenorganisaties zoals de Bond Beter Leefmilieu en FIAN Belgium, die bij wijze van solidariteitsactie een ontbijt organiseerden aan de ingang van het gerechtsgebouw.

Of de landbouwers ook juridisch een poot hebben om op te staan, stellen het OCMW en de NV Bijloke in vraag. De grond, die in het Nederlandse Zeeuws-Vlaanderen ligt, is volgens hen aan een correcte prijs verkocht. “De prijs lag in lijn met eerdere schattingsverslagen”, reageerden de advocaten van het OCMW. “De hoogste bieder heeft de grond gekocht en iedereen kon bieden. De grond is niet opgesplitst in percelen omdat zo administratief makkelijker is en omdat er zo geen risico is dat er stukken grond overblijven.”

OCMW eist schadevergoedingen

Er is volgens het OCMW ook geen sprake van staatssteun. “Daarvoor moet aan bepaalde voorwaarden voldaan worden. Er kan alleen staatssteun zijn als een onderneming iets krijgt dat ze anders niet zouden krijgen. Omdat dit een marktconforme transactie was, is dat niet het geval.” Bovendien is de Belgische rechtbank volgens hen niet bevoegd om te oordelen over de grond omdat die in Nederland ligt en zijn de burgerlijke partijen stromannen voor de burgerbewegingen. “Ze hebben zelf geen enkel rechtmatig belang.” Het OCMW deed er nog een schepje bovenop en vraagt een schadevergoeding van 10.000 euro aan Van Poucke en Marchand omdat ze volgens hen roekeloze procedures aanspanden die het OCMW imagoschade toebrachten.

Ook activist Raf Verbeke heeft een schadevergoeding van in totaal 10.000 euro boven zijn hoofd hangen. Hij komt tussen in de rechtszaak om aan de kaak te stellen dat het OCMW de grond wel moest verkopen omdat het het geld voor een investering onmiddellijk op tafel moet kunnen leggen. Hij wil dat die regels voorgelegd worden aan het grondwettelijk hof. “Die grond wordt al jaren door Gent gevoed en die grond hebben wij nodig”, stelde hij. “Die grond heeft de Gentse torens gebouwd.”

De rechtbank neemt de zaak in beraad en doet uitspraak op 8 januari. Als de verkoop van de grond nietig verklaard wordt, dan is dat een financiële ramp voor het OCMW, dat de 17,5 miljoen euro intussen geïnvesteerd heeft in onder meer het WoonZorgCentrum in Mariakerke, de assistentiewoningen aan Zonnebloem in Zwijnaarde en het Lokaal Dienstencentrum De Mantel.