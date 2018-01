Land Rover Discovery weg 02u36 0

Dieven hebben donderdagnacht een Land Rover Discovery gestolen in de Jozef Paelinckstraat in Oostakker. De wagen, die nieuw 53.000 euro kost zonder opties, stond op de oprit geparkeerd. De eigenaar deed een oproep naar getuigen op Facebook. Zijn bericht werd in drie uur tijd maar liefst 600 keer gedeeld. Tips zijn welkom bij de lokale politie. (JEW)