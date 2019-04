Lagere schoolkinderen uit Brugse Poort lopen samen 20 marathons Yannick De Spiegeleir

03 april 2019

16u40 0 Gent 80 lagere schoolkinderen uit 6 wijkscholen in de Brugse Poort liepen vandaag zo’n 840 km, wat overeenkomt met 20 marathons. Het ging om het slotevenement van een beweegproject in de Brugse Poort, waarbij de scholen zich engageerden om 8 weken lang meer te bewegen tijdens de schooltijd.

De 6 deelnemende scholen liepen met hun leerlingen 750 meter (1e tot 3e leerjaar) en 1.150 meter (4e tot 6e leerjaar). “Lopen of wandelen zorgt ervoor dat de kinderen fitter zijn, maar ook gelukkiger. Sporten zorgt voor een goede fysiek, meer concentratievermogen en een hogere zelfwaardering”, zegt schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen).

Sinds februari gaat Sportaround vzw langs op elke school om het startschot te geven van een actieve en gezonde periode. Elke school kan zelf kiezen hoe ze deze actieve periode invullen, bijvoorbeeld via bewegingstussendoortjes, beweegprikkels, start to run, one mile a day, … De leerkrachten krijgen tweewekelijks een inspirerend mailtje met tips en tricks om meer te bewegen tijdens de schooltijd. “We vinden het belangrijk dat Gentenaartjes op jonge leeftijd al de smaak te pakken krijgen om te bewegen en sporten. Verenigingen zoals Sportaround vzw zijn hier een onmisbare schakel in”, aldus schpeen van Sport Sofie Bracke (Open Vld).