Lage Emissie Zone, hoe zit dat nu exact? 10 vragen en antwoorden Sabine Van Damme

17 april 2019

09u26 0 Gent Vanaf 1 januari 2020 – en dat is dus al over een dikke 8 maanden – mogen vervuilende wagens Vanaf 1 januari 2020 – en dat is dus al over een dikke 8 maanden – mogen vervuilende wagens niet meer binnen de stadsring rijden, tenzij ze ervoor betalen. Maar hoe werkt dat concreet? Wie wordt getroffen? Hoe wordt dat gecontroleerd en wat gaat dat kosten?

• WIE?

Voor 75% van de Gentse automobilisten verandert er niks. Wie moet wel opletten? Mensen die met een bezinewagen rijden hoeven zich weinig zorgen te maken, of het zou al een heel oud exemplaar moeten zijn. Het zijn vooral dieselrijders die geviseerd worden. Hoe weet je of je nog in Gent mag rijden of niet? De Euronorm staat vermeld op het inschrijvingsbewijs van je wagen. Is dat cijfer 5 of hoger, dan zit je safe. Heb je een 4, dan moet je betalen om in Gent te mogen rijden. Heb je 3 of minder, dan mag je nog hooguit 8 dagen per jaar in Gent rijden, tegen betaling. Grofweg: diesels tussen 9 en 12 jaar oud moeten betalen, diesels ouder dan 12 jaar mogen er (bijna) niet meer in. Elke bezitter van een auto die in de oranje (betalen) of rode (verbannen) categorie valt, zal persoonlijk worden aangeschreven om hem of haar te waarschuwen.

• WAAROM?

Het stadsbestuur wil een betere luchtkwaliteit in het centrum. Vooral diesels zorgen voor roetuitstoot, en net daarom worden diesels geviseerd. Hun uitlaatgassen blijven immers hangen in de ‘street canyons’, de smalle straten in de stad. In het buitengebied is dat veel minder het geval. Toch wil de stad de LEZ in de toekomst ook invoeren in deelgemeenten, al staat daarover nog niks vast.

• WAAR?

Grofweg wordt het hele gebied binnen de R40 een LEZ. Op de stadsring mag je dus wel nog rijden met vervuilende diesels, binnen die stadsring niet. Uitzonderingen zijn de as Blaisantvest – Nieuwewandeling (omdat ziekenhuis AZ Sint Lucas bereikbaar moet blijven voor iedereen), en het stukje van aan de snelweg-afrit B401 tot in de parking Zuid (omdat iedereen nog naar Gent moet kunnen komen).

Gent • WANNEER?

Het hele systeem treedt in werking op 1 januari 2020. De eerste maand zullen overtreders alleen een waarschuwingsbrief in de bus krijgen, vanaf februari krijg je een boete van 150 euro bij elke overtreding.

• HOE?

6 vaste camera’s komen aan de toegang van alle sectoren van het circulatieplan. Er is ook een mobiele camera, om sluipverkeer te ontmoedigen, en zodra de wet het toelaat komt er ook een rijdende scan-auto. Ook buitenlandse nummerplaten zullen niet ontsnappen, die kunnen worden tegengehouden voor een onmiddellijke inning.

• WAT KOST DAT?

De stad investeert 1,3 miljoen euro in de LEZ, tussen 2019 en 2025. Dat geld gaat onder meer naar camera’s en personeel. Maar omdat de LEZ ook geld zal opbrengen – door boetes en categorie-oranje-voertuigen – zou het systeem kostenneutraal moeten zijn.

• WAT KOST DAT AAN ONS?

Wie een categorie-oranje-voertuig heeft (diesel euronorm 4), betaalt 25 euro om een week in de LEZ te mogen rijden, of 345 euro voor een jaar. Wie een categorie-rood-voertuig heeft (diesel euronorm 3 of lager) mag 8 keer per jaar een dagpas van 35 euro kopen. Boetes voor overtreders bedragen 150 euro.

• WAT MET MARKT- EN FOORKRAMERS EN OLDTIMERS?

Voor hen werd een uitzonderingsmaatregel uitgewerkt. Voor oldtimers is er geen genade. Dat zijn hobbywagens, en dus geen categorie waar uitzondering voor nodig is. Die mogen de stad nog hooguit 8 keer per jaar binnen, net zoals alle andere oude wagens.

• WAT MET MENSEN MET LAGE INKOMENS?

Ook voor hen worden tegemoetkomingen voorzien. Zo krijgen ze bijvoorbeeld 60% korting op de toegangstickets.

• WAT MET MENSEN DIE VAN HUN OUDE WAGEN AF WILLEN?

Centrumbewoners kunnen een slooppremie krijgen, wie een nummerplaat inlevert krijgt een subsidie voor een elektrische fiets of het openbaar vervoer, instapkosten voor autodelen wordt terugbetaald, en er zijn nog meer maatregelen op komst.

Vanaf 23 april is er de website www.LEZ.gent waar alle info op zal staan.