Lachen met Hollanders (en ze hebben het nog graag ook) Brigitte Kaandorp en Theo Maassen komen naar Gent Sabine Van Damme

27 maart 2019

13u54 0 Gent Volgend theaterseizoen zijn er alvast twee data om met dikke stift aan te duiden in de agenda (ja, ook in de digitale versie van de agenda). Zowel Brigitte Kaandorp als Theo Maassen komen in februari naar Gent, en de ticketverkoop voor deze Hollandse kleppers start deze week al.

Het is niet dat ze nog nooit in Gent geweest zijn, maar elke keer als Theo Maassen of Brigitte Kaandorp nog maar in de buurt komen, zijn alle tickets op enkele uren tijd de deur uit. Snel zijn is dus de boodschap, nu deze grappige Hollanders nog eens langskomen. Humor van de bovenste plank is het, en voor wie graag met Hollanders lacht, deze twee hebben het nog graag ook.

Brigitte Kaandorp komt met haar nieuwe cabaretvoorstelling ‘Eh…’ naar de Capitole, op 6 februari om 20 uur (in het jaar 2020 is dat dus). De ticketverkoop daarvoor start nu vrijdag, om 10 uur. Voor wie die datum niet past, ze staat ook in onder meer Kortrijk (1/2), Brussel (4/2), Antwerpen (14 en 15/2) en Oostende (20/2). Tickets kosten tussen de 30 en de 36 euro.

Theo Maassen komt met rasechte stand-up, voor hem al zijn 10de avondvullende show. Het is overigens jaren geleden dat Maassen nog eens de Zuid-Nederlandse grens overstak. ‘Situatie Gewijzigd’ heet de tour waarmee hij rondtrekt, en zijn stop in Gent staat gepland op 17 februari 2020, ook in de Capitole. Maassen staat behalve in Gent alleen nog in Antwerpen, op 14 en 15 februari. Tickets voor deze shows (31 euro) zijn nu al beschikbaar.

Alle tickets: www.livecomedy.be