Laatste wodka geschonken in 't Putje FIKSE BOETE EN DALENDE OMZET NEKKEN BERUCHT JONGERENCAFÉ SAM OOGHE

30 januari 2018

02u49 0 Gent Jongerencafé 't Putje aan het station Gent-Sint-Pieters heeft de deuren gesloten om financiële redenen. De bij jongeren populaire bar kwam meermaals in opspraak omdat minderjarigen er te gemakkelijk sterke drank konden krijgen. Daarvoor kreeg het café in 2016 nog een fikse boete.

't Putje opende de deuren in 1986 en was jarenlang een begrip in de Gentse caféwereld. Vooral op vrijdagnamiddag was de bar populair bij scholieren die kwamen uitblazen na hun schoolweek. Uitblazen én veel drinken. Het probleem: 't Putje controleerde volgens verschillende inspecties de identiteitskaarten van jonge cafégangers niet voldoende bij het schenken van sterke drank. Bekend is het verhaal van een minderjarig meisje dat aan de toog een briefje van haar mama toonde, waarop die haar zogezegd toestemming gaf om sterke drank te bestellen. Goed genoeg voor de barman, die het meisje daarop bediende. Meer nog: de uitbaters stuurden op Facebook rond dat wie in de toekomst zo'n briefje met ouderlijke toestemming kon tonen, ook sterke drank zou krijgen. "Om ons in te dekken", zei toenmalig uitbater Ken Kesteleyn daar over. "Worden de jongeren betrapt met sterke drank, dan is het de verantwoordelijkheid van de ouders."





Spoedarts

Het café bouwde zo een kwalijke reputatie op. Er liepen klachten binnen bij de stad, en ouders klaagden volgens toenmalig horecacoach Bart Inghelbrecht ook over hun kinderen die op vrijdagavond stomdronken thuis kwamen. Zelfs een spoedarts uitte zijn bezorgdheid over de alcoholconsumptie in het café. Bij een campagne tegen overmatig alcoholgebruik voor scholieren, was 't Putje het enige café dat extra controles kreeg.





Het kwam in 2016 tot een rechtszaak waarbij de uitbaters en de bvba veroordeeld werden tot het betalen van een fikse boete van 6.200 euro. Toenmalig uitbater Alain Jespers bleef altijd volhouden dat hij het nodige deed om de wet te respecteren. Hij werkte bijvoorbeeld met kleurenstempels voor minder- en meerderjarigen. "Maar als een 18-jarige wodka koopt en dat aan een 16-jarige geeft: wat kan ik daar dan aan doen? Waar eindigt de verantwoordelijkheid van de cafébaas, en waar begint die van de jongeren en ouders? Moet 't Putje misschien sluiten?", vroeg hij zich luidop af. Volgens de rechter waren de maatregelen van de uitbaters echter ruim onvoldoende.





De boete en een dalende omzet hebben het café uiteindelijk genekt. Jespers vond niet tijdig een overnemer. Tot midden december van vorig jaar organiseerden de uitbaters nog afterschoolfeestjes en avonden om het einde van de examens in het middelbaar te vieren. Aan het einde van die maand sloot 't Putje de deuren. Dit keer zonder bericht op Facebook.