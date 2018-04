Laatste rustplaats in graf van ander FRANK (70) RESTAUREERT KELDER CAMPO SANTO VOOR HERGEBRUIK YANNICK DE SPIEGELEIR

11 april 2018

02u37 0 Gent Op de Gentse begraafplaatsen kan je grafmonumenten hergebruiken als je instaat voor de restauratie. Frank De Smet (70) koos voor een laatste rustplaats op Campo Santo in Sint-Amandsberg. "Ja, begraafplaatsen interesseren mij."

Wie ze al een bezoekje gebracht heeft, zal het beamen. De Gentse begraafplaatsen herbergen talloze markante en waardevolle grafzerken. Alleen vergt het voor de stadsdiensten een pak inspanningen om dat funerair erfgoed in stand te houden. Sinds kort schakelt de stad daarom de hulp in van Gentenaars.





Je kan opteren om peter of meter te worden om een waardevolle grafzerk te onderhouden. De échte liefhebbers kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en een grafmonument op eigen kosten restaureren om er later zelf een laatste rustplaats te vinden. De concessie van vijftig jaar, die normaal 7.000 euro kost voor een grafkelder, krijg je er gratis bij. Voorlopig gingen weinig Gentenaars in op het bijzonder aanbod, maar Frank De Smet (70) deed het wel.





Twee jaar geleden viel tijdens een fotocursus zijn oog op een grafmonument op de heuvel van Campo Santo in Sint-Amandsberg. Sindsdien is hij de engelbewaarder van de grafkelder van ene familie Van Der Haeghen en Van Assche. Als Frank te overlijden komt, worden de stoffelijke resten van zijn voorgangers verwijderd. Hun namen blijven wel voor altijd op de zerk staan. "Wellicht gaat het om een grafmonument uit de 19e eeuw, maar er is nergens info over terug te vinden. Toen ik het voor de eerste keer zag, was het volledig begroeid met mos. Ik vond het jammer dat het stond te verkommeren en besliste om in te gaan op de oproep van de stad. Ik heb altijd een bijzondere interesse gehad in begraafplaatsen. Als ik op reis ga, probeer ik ook altijd een kerkhof te bezoeken." Wie een graf wil restaureren, beschikt best wel over een spaarpotje. "Zelf als je zoveel mogelijk zelf doet, zit je toch snel aan enkele duizenden euro's", weet Frank. Ter vergelijking: wie voor een 'nieuw' gewoon graf opteert, betaalt 700 euro voor een concessie van tien jaar.





Erfgoed gered

Dat hij nu al weet waar hij straks zal belanden als hij zijn laatste adem uitblaast, deert Frank niet. "Mijn zonen durven er al eens mee spotten, maar ik vind het belangrijk dat je iemand die je nauw aan het hart heeft gelegen, nog kan bezoeken als die persoon er niet meer is. Een crematie is niet aan mij besteed. Bovendien vind ik het vooral belangrijk dat dit mooie erfgoed niet verloren gaat."





Een visie die schepen van Begraafplaatsen Sofie Bracke (Open Vld) volledig onderschrijft. "Onze begraafplaatsen tellen heel wat pareltjes. Door de concessie van grafmonumenten gratis te maken voor Gentenaars bij hergebruik en restauratie hopen we historische, waardevolle graven in ere te houden."