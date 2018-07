Laatste kans voor race op reuzenschildpad 17 juli 2018

02u41

Wie nog niet met de kindjes naar de Sint-Baafssite geweest is, haast u. Het is vandaag al de laatste dag dat Miramiro dit schitterende dorp vol retro- en futuristische animatie organiseert. Kindjes kunnen er racen op reuzenschildpadden (de ouders moeten zich daarvoor wel te pletter fietsen), draaien op de meest vreemde molens, zwemmen in een ballenbad en veel meer.





Minpunt: de site is in twee gesplitst, wat onnodig veel stappen met zich meebrengt, nooit handig met kinderen.





En ook: als de bruine neushoorn ontsnapt, moet alles en iedereen wijken op de site. Of hoe straattheater altijd overheerst bij Miramiro.