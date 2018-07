Laatste feesten voor stadsfotograaf Patrick Gentse Feesten 03 juli 2018

02u43 0 Gent Ook stadsfotograaf Patrick Henry is dit jaar aan zijn laatste Gentse Feesten toe. Hij fotografeert al sinds eind jaren 80 de Gentse Feesten op zijn eigen manier. Tot aan de Gentse Feesten zorgt Patrick voor onze krant elke dag voor een opmerkelijke foto uit de oude doos (zie hiernaast).

"Ik ben begonnen als opbouwer van de tentoonstellingen in de Sint-Pietersabdij. Ik moest voortdurend sleuren met zware vitrinekasten, wanden schilderen. Het was behoorlijk zwaar. Met fotografie ben ik pas begonnen toen ik een minolta-fototoestel kreeg van mijn oom die erg met fotografie bezig was. Hij heeft me geleerd hoe ik filmpjes moest ontwikkelen in een donkere kamer en ik ben zelf aan het experimenteren geslagen. Na een tijdje trok ik alle foto's voor de Sint-Pietersabdij en daar kwamen alsmaar meer evenementen bij waaronder de Gentse Feesten. Officieel ben ik 16 jaar stadsfotograaf, maar ik loop al veel langer de Gentse Feesten af voor de stad. In mijn archief heb ik foto's teruggevonden tot 1989", zegt hij.





"Ik heb de Gentse Feesten wel zien veranderen. Eigenlijk zijn ze nog steeds even kleurrijk als vroeger, maar je moet het wat meer gaan zoeken. Vroeger kwam je naar de Gentse Feesten en je botste letterlijk op het straattheater. Nu moet je als fotograaf al eens wat meer naar de rand van de feesten voor MiraMiro of de vele circusacts. Als men daar op de details let, geeft dat mogelijkheden voor prachtige foto's. Ik ga met pensioen, maar ik zal wel op de Gentse Feesten blijven rondlopen."