Laatste dag, dag van de klassiekers 23 juli 2018

Het laatste weekend van de Gentse Feesten is er altijd een vol klassiekers.

Het begint met de traditionele Ommegang der Stroppendragers. Die stoet startte perfect, maar raakte onderweg jammer genoeg opgesplitst.





Zondag was er Dag van de Lege Portemonnees, met een markt aan de Predikherenlei. Op de Kouter dansten traditioneel geklede mensen de ziel uit hun lijf op Bal 1900. Om 23 uur was er dan de Kaarskensstoet, de traditionele afsluiter van de Feesten, die van de Kouter naar het podium van de Korenmarkt trekt.





De officiële afsluiting is evenwel pas vandaag voorzien, als Ivago om 10 uur de laatste feestengangers letterlijk van de Vlasmarkt veegt. (EDG/VDS)