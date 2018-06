L'Enfant Terrible verhuisd naar Braunplein 21 juni 2018

02u54 0 Gent Hét afterparty-café van de Gentse Feesten, L'Enfant Terrible, is verhuisd van Bij Sint-Jacobs naar Klein Turkije. Al sinds 17 oktober zitten ze daar, in nummer 2, vlakbij het Emilie Braunplein.

L' Enfant Terrible sluit in de Gentse Feesten elke Feestenavond rond middernacht al de deuren, om dan om 8 uur 's morgens terug open te gaan. En laat 8 uur nu toevallig het uur zijn waarop de muziek en de tapkranen worden afgelegd op de Vlasmarkt. Al jaren stappen, strompelen en kruipen de 'die hard-feestvierders' 's morgens van de Vlasmarkt naar L' Enfant Terrible, om verder te feesten, dikwijls tot grote ergernis van de marktkramers die er dan ook al zijn. Dat zorgde al een paar keer voor problemen, waardoor L'Enfant er enkele jaren terug niet beter op vond om een kooi voor de deur te zetten, om hun klanten ter plaatse en weg van de markt te houden. Nu zullen de marktkramers geen last meer hebben van het café. Hoe het dan wel zal lopen valt af te wachten. Ook in Klein Turkije, vlakbij de Stadshal, houdt 'L Enfant Terrible hetzelfde ritme aan. Ze openen tijdens de Gentse Feesten om 8 uur 's morgens.





Vraag is of het Vlasmarkt-publiek hen ook daar zal vinden. De Belfortstraat, dat is immers bergop. Veel kans dat de dronkenmannen halverwege op straat in slaap vallen. En halverwege, dat is voor de deur van het politiekantoor. Voor L'Enfant maakt het op zich niet uit. Zij richten zich zich op de horecacollega's die hun zaak tot 8 uur 's morgens open houden, en zelf nog een dansje willen placeren. Direct na een zware werknacht in bed kruipen, is niet voor iedereen een goed idee. (VDS)