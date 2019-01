Kwestie Sint-Anna komt op de gemeenteraad Actie tegen Delhaize in kerkgebouw wordt opgedreven Sabine Van Damme

16 januari 2019

15u02 0 Gent De PVDA diende gisteren een petitie met 4.000 handtekeningen in tegen de komst van een Delhaize in de Sint-Annakerk. Burgemeester De Clercq nam die zelf in ontvangst en beloofde de kwestie op de gemeenteraad te zullen bespreken. Ondertussen wordt zondag ook een actiecomité opgericht om de kerk te redden.

Het was Sarah Schimtt van PVDA die de petitie opstartte, en die ze gisteren ook aan de burgemeester overhandigde in de inkomhal van het stadhuis. Het standpunt van de PVDA is duidelijk: een kerkgebouw hoort geen plat commerciële functie te krijgen, en een prachtig gebouw zoals Sint-Anna al helemaal niet. “Wij willen inzicht in het dossier”, stelt professor Jan Dumolyn, erfgoedexpert. “Is er een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor de herbestemming van dit gebouw. Wat is het financiële plaatje? Heeft Gent recht op subsidies voor dit gebouw? Hoe en naar wie is de oproep tot herbestemming gebeurd? De burgemeester heeft op de nieuwjaarsreceptie gepleit voor actieve openbaarheid van bestuur, en dat is exact wat wij vragen. Ook inspraak van de bevolking wordt gepromoot. Wel, ook dat kan hier. Wij vragen een openbare discussie, erfgoed behoort aan de gemeenschap toe.”

Dumolyn erkent intussen wel dat een concertzaal niet het beste idee is voor Sint-Anna, omdat – in tegenstelling tot wat actievoerder / violist Mikhail Brezverkhni beweert – de akoestiek in de kerk helemaal niet optimaal is. “In 2014 is er een onderzoek geweest door de vakgroep musicologie. Daaruit bleek dat Sint-Anna een heel sterke nagalm heeft. Het Festival van Vlaanderen organiseerde er ooit concerten en moest toen reusachtige doeken aan de zijkapellen bevestigen om de nagalm te dempen. Maar dat neemt niet weg dat er andere culturele of publieke functies zijn, die veel beter in dit gebouw zouden passen dan een supermarkt.”

Burgemeester Mathias De Clercq begroette alle actievoerders en nam de petitie ook zelf in ontvangst, zijn eerste als burgemeester. “Ik dank jullie hiervoor, het is belangrijk dat er een brede gedachtevoering rond dit thema is”, zei hij. “Daarom zullen we dit thema bespreken op de gemeenteraad en in de commissie cultuur, waar vragen gesteld kunnen worden en duiding zal gegeven worden.” De Clercq beloofde de petitie over te maken aan de bevoegde schepenen, Sami Souguir en Filip Watteeuw. “Dat de kwestie besproken wordt op de gemeenteraad wisten we al”, knipoogde Tom De Meester nadien, “PVDA heeft namelijk al lang een interpellatie over de kerk ingediend.”

De actievoerders en sympathisanten geven intussen aan dat de strijd nog niet gestreden is. “Komende zondag richten we een echt actiecomité op. Al wie interesse heeft, mag meedoen. We verzamelen om 14 uur in het café van de StudioSkoop.”