Kwartfinale KAA Gent Ladies afgelast wegens sneeuw Sabine Van Damme

24 januari 2019

17u51 0 Gent De kwarfinale van de bekerwedstrijd van de KAA Gent Ladies vrijdagavond is afgelast. Er ligt 6 centimeter sneeuw op het terrein.

Het voetbalveld van het PGB-stadion in de Eikstraat is helemaal ondergesneeuwd. Sneeuw ruimen op een niet-verwarmd veld heeft weinig zin, want de ondergrond is uiteraard ook keihard bevroren, en dus gevaarlijk om op te spelen. De wedstrijd tegen de dames van Anderlecht is dus afgelast, en een nieuwe datum is nog niet bekend. Jammer, want de Ladies waren er helemaal klaar voor, en ronselden ook al heel wat toeschouwers via #2duust4theladies.