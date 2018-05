Kwart bestuurders onder invloed aan Wiedauwkaai 03 mei 2018

Bij een verkeerscontrole dinsdagochtend heeft de Gentse politie liefst een kwart van de bestuurders betrapt op rijden onder invloed. De actie gebeurde aan de Wiedauwkaai, niet ver van discotheek ArtCube in de Hurstweg. De politie controleerde er tussen 4.30 en 9.30 uur. Drie bestuurders hadden zoveel gedronken dat ze hun rijbewijs voor vijftien dagen moesten inleveren. Zij zullen binnenkort uitgenodigd worden in de politierechtbank. De politie stelde ook maar liefst 41 pv's op voor drugsbezit. Amper drie weken geleden was het ook al prijs in de buurt van de ArtCube. Toen liepen 45 druggebruikers tegen de lamp. De politie stelde dinsdag ook vast dat 13 procent van de gecontroleerde voertuigen sneller reed dan de toegestane 50 kilometer per uur. (OSG)